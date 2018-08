Meeting Salute, si parte domenica 19 con "La felicità passa dal sorriso"

Un serrato confronto sui temi della ricerca scientifica, della politica sanitaria, della medicina e in genere in favore di una ricerca di cura e di benessere per una settimana in cui si fanno largo le esigenze e i bisogni della collettività dinanzi ai grandi temi sociali quali ad esempio l’invecchiamento della popolazione e il rispetto del diritto alla salute sancito dalla Costituzione. In questi anni sono stati moltissimi gli specialisti, universitari e ospedalieri, i medici e gli operatori sanitari e gli uomini delle istituzioni e delle imprese che hanno portato i propri contributi sul tema. Dall’anno scorso il Meeting è diventato un vero punto di riferimento del settore. A dirlo sono anche le cifre di Meeting Salute (www.meetingsalute.it), un progetto che ha preso il via proprio nella scorsa edizione: decine di incontri, 83 relatori, 19 società scientifiche coinvolte, 26 milioni di persone raggiunte tramite stampa e media. Il Meeting di quest’anno, forte dell’esperienza passata, si prepara ad una seconda edizione ancor più ricca.

Partecipare al più grande festival culturale europeo è un’opportunità irrinunciabile: 800mila presenze agli eventi, persone di tutte le età provenienti da 70 nazioni diverse in un unico luogo accolte da oltre 2.600 volontari. In questa cornice, dal 19 al 25 agosto, si svolgerà il Meeting Salute, all’interno della fiera al padiglione C3, in cui si riuniranno gli opinion leader del mondo medico-scientifico per tracciare le linee future della medicina e dell’assistenza ai pazienti, mettendo a confronto istituzioni, operatori del settore e cittadini per trovare nuove soluzioni e tutelare il diritto ad essere curati ed assistiti.Le novità del 2018? Il Meeting Salute affronterà temi caldi e attuali quali l’accesso ai farmaci e i diritti dei pazienti, le sfide e le opportunità di un paese sempre più vecchio, il confronto sui vaccini, la nutrizione, il dialogo tra ricerca, industrie e associazioni scientifiche, le prospettive aperte dai Big data, i cambiamenti legislativi e il riordino della Privacy nel Sistema Sanitario Nazionale, la terapia del dolore, l’invecchiamento progressivo della popolazione italiana, l’innovazione, l’appropriatezza terapeutica, il recupero dei farmaci validi, la lotta agli sprechi.

Inoltre quest’anno intendiamo celebrare i 40 anni del Sistema sanitario nazionale, quale punto di partenza per il futuro per il sostegno alla cura delle persone. Con il nuovo Governo in carica, al nuovo Ministro della Salute si chiede un confronto e una politica sulle urgenze e le criticità emerse negli ultimi anni: dai ritardati accertamenti alle carenze strutturali, dall’esplosione delle patologie croniche legate all’invecchiamento sino alle loro complicanze, dai “codici bianchi” che intasano i Pronto Soccorso, al progressivo sottofinanziamento del SSN. Tra le priorità: la persistente carenza di medici e di personale infermieristico e la condizione precaria del 50% delle strutture ospedaliere, la riduzione dei posti letto per acuti e infine la mancata, sistemica, organizzazione dei servizi ambulatoriali territoriali, sia legati ai medici di medicina generale che realizzati da strutture specialistiche. L’interrogativo resta: il modello manageriale della sanità dagli anni 90, è o meno ancora applicabile oggi, alla cura della persona? Un settore in cui il rapporto medico-paziente ed infermiere-paziente non può essere contabilizzato in minuti. Un mondo in cui la qualità del servizio reso alla persona deve prevalere sull’ansia del budget e delle prestazioni.

Per evitare doppioni, ritardi, errori diagnostici, sprechi. Politica sanitaria e ricerca scientifica, e molto altro ancora. Ai grandi e affollati incontri che hanno visto coinvolti personaggi di rilievo nel mondo della sanità, quest’anno sono stati affiancati decine di altri appuntamenti per dare luogo ad un vero e proprio pensatoio, tramite Think Tank, facendo confrontare tutti i protagonisti coinvolti: medici, scienziati, ricercatori, istituzioni, cittadini. Il mondo delle imprese coinvolte nel Meeting Salute va dall’innovazione di prodotto alla diagnostica, dai servizi di cura alla persona fino ai farmaci, senza escludere nutrizione, riabilitazione e attività sportiva. Sono molte anche le aziende hi-tech interessanti: quest’anno infatti si parlerà molto di intelligenza artificiale. Gli imprenditori potranno così trovare in una sola manifestazione tutti i principali interlocutori istituzionali e i protagonisti del cambiamento, davvero tumultuoso, che sta attraversando il sistema sanitario nazionale. Un piccolo anticipo della sanità di domani, tra priorità, aspettative e realtà.

DOMENICA 19 AGOSTO

h. 14:00 Arena Meeting Salute

LA FELICITA’ PASSA DAL NOSTRO SORRISO…

Partecipano

Davide Pugliese, Coordinatore Scientifico Comunità San Patrignano

Francesco Riva, Presidente Cenacolo Odontostomatologico Centro Italia

Vittorio Di Giacomo, Comitato Scientifico Social Medical Care

Introduce Luigi Cammi, Referente Meeting Salute

Ore 17:00 Arena Meeting Salute

Dimostrazione della Scuola Nazionale Cani Guida per ciechi

h. 17:00 Auditorium

CARITÀ E SCIENZA: IL MISTERO DELLA RELAZIONE DI CURA

Partecipano

Rose Busingye, Meeting Point Kampala

Mariella Enoc, Presidente Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma

Andrea Mariani, Professor in Obstetric and Gynecologic Division of Gynecologic Surgery; Chair for Research, Department for Obstetrics and Gynecology, Mayo Clinic Rochester, Minnesota.

Roberto Bernabei, Presidente Italialongeva

Introduce Felice Achilli, Presidente Medicina e Persona

h. 19:00 Arena Meeting Salute

CURE PALLIATIVE: CURARE IL DOLORE O LA PERSONA SOFFERENTE?

Partecipano

Raffaella Pannuti, Associazione Italiana Tumori (ANT)

Gian Franco Gensini, Società Italiana di Telemedicina (SIT)

Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative, Forlì

Giuseppe Civardi, Ref. area Dolore Federazione Associazione Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)

Introduce Paola Marenco, Medicina e Persona

LUNEDÍ 20 AGOSTO

h. 12:30 Arena Meeting Salute

SCIENZA E CARITÀ, LA STORIA DI GIANCARLO RASTELLI: UN CARDIOCHIRURGO APPASSIONATO ALL’UOMO

Partecipano

Fiore Salvatore Iorio, Dipartimento Medico Chirurgico di Cardiologia Pediatrica (DMCCP) dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù

Paolo Ciliberti, Cardiologo Pediatra, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma

Giovanni Lucertini, Studente

Introduce Giorgio Bordin, Responsabile Medico di Reumatologia presso Hospital “Piccole Figlie” di Parma

h. 15:00 Arena Meeting Salute

LA FRAGILITÀ DELL’ANZIANO: PROBLEMA O RISORSA?

Partecipano

Marco Trabucchi, Presidente Associazione Italiana Psicogeriatria (AIP)

Roberto Sovani, Direttore Sanitario di Nuova Sair

Padre Virginio Bebber, Presidente Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari (ARIS)

Pietro Fiore, Presidente Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER)

Carlo Cisari, Presidente Società Italiana Riabilitazione Neurologica (SIRN)

Introduce Roberto Bernabei, Presidente Italialongeva

Ore 16:30 Arena Meeting Salute

Dimostrazione della Scuola Nazionale Cani Guida per ciechi

h. 19:00 Arena Meeting Salute

DA DOVE NASCE LA RICERCA SCIENTIFICA?

Partecipano

Domenico Coviello, Direttore Laboratorio di Genetica Umana

E.O. Ospedali Galliera, Genova

Pierluigi Strippoli, Professore Associato Università di Bologna

Andrea Ciccioni, Presidente Associazione “Quelli che con Luca”

Introduce Gerardo Lo Russo, Dottore in Medicina e Chirurgia

MARTEDÍ 21 AGOSTO

h. 12:30 Arena Meeting Salute

MALATTIE RARE E RICERCA: LA MEDICINA ABBRACCIA IL MONDO, MA CURA IL SINGOLO

Partecipano

Mario Melazzini, Direttore generale di AIFA

Stefano Bruni, Pediatra, Head of Medical Affairs, Sanofi-Genzyme Italy & Malta

Letizia Dal Ferro, Studentessa affetta da Sindrome di McCune-Albright-Sternberg

Monia Sabbatini, Mamma di Martina e Marco, affetti da Mucopolisaccaridosi tipo 1 – Sindrome di Hurler-Scheie

Laura Bianconi, Esperta di malattie rare, già Senatrice della Repubblica Italiana

Introduce Sergio Daniotti, Presidente Fondazione Banco Farmaceutico

h. 15:00 Arena Meeting Salute

SORDITÀ: IL DEFICIT INVISIBILE. UNA VITA PIENA DI SUONI PER VIVERE FELICI

Alessandro Martini, Università degli Studi di Padova

Domenico Cuda, Ospedale Guglielmo Da Saliceto, Piacenza

Andrea Franzetti, Ospedale Bassini, Cinisello Balsamo

Gaetano Paludetti, Policlinico A. Gemelli, Roma

Introduce Vincenzo Vincenti, Università degli Studi di Parma

h. 16:00 Arena Meeting Salute

INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA IN AMBITO SOCIO SANITARIO

Partecipano

Monica Calamai, Direttore Generale Associazione Welfare della Regione Toscana

Marco Ferrari, Responsabile servizio Igiene Ospedaliera ASST, Lodi

Norberto Silvestri, Action for Health – Health team Milano

Claudio Gualandi, Responsabile Divisione Sanità Papalini Spa

Introduce Noemi Boggero, Giornalista della Rivista “Dimensione pulito”

h. 19:00 Arena Meeting Salute

LEGGE 180 E I SUOI PRIMI QUARANT’ANNI – UNA RIVOLUZIONE DEL PASSATO O SPERANZA PER IL FUTURO?

Partecipano

Maria Pia Garavaglia, Vice Presidente del Comitato Nazionale di Bioetica e già Ministro della Sanità Bernardo Carpiniello, Presidente della Società Italiana di Psichiatria

Fabrizio Asioli, già Direttore Dipartimento Salute Mentale Bologna e Rivista “Psichiatria di Comunità”

Introduce Giorgio Cerati, Psichiatra, Medicina e Persona

MERCOLEDÍ 22 AGOSTO

h. 12:30 Arena Meeting Salute

CRONICITÀ. CAPIAMO CHI CI PUÒ VERAMENTE CURARE

Partecipano

Monica Calamai, Direttore Generale Associazione Welfare della Regione Toscana

Marco Trivelli, Direttore Generale Ospedale Niguarda

Carlo Nozzoli, Past President Federazione Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)

Cosimo Cicia, Componente Comitato Centrale Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)

Introduce Luigi Cammi, Referente Meeting Salute

h. 15:00 Arena Meeting Salute

MALATTIE CRONICHE E AMBIENTE DI LAVORO

Partecipano

Paolo Martelletti, Presidente European Headache Federation (EHF)

Matilde Leonardi, Neurologa, Direttore dell’Unità Operativa Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità e del Coma Research Centre-CRC della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

Antonio Ceriello, Direttore Dipartimento Diabete IRCCS Multimedica, Milano

h. 19:00 Arena Meeting Salute

IN VIAGGIO PER… HEALTHY CITY, LA CITTÀ DEL BENESSERE

Partecipano

Andrea Lenzi, Presidente Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente Health City Institute

Roberto Pella, Vicepresidente vicario Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Ketty Vaccaro, Responsabile Area Welfare e Salute CENSIS

Furio Honsell, Membro del Political Vision Group della Rete Europea Healthy Cities del WHO e Consigliere Regionale del FVG – Commissione Sanità

Introduce Luigi Cammi, Referente Meeting Salute

GIOVEDÍ 23 AGOSTO

h. 12:30 Arena Meeting Salute

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E FUTURO DELLE PROFESSIONI NEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Partecipano

Andrea Lenzi, Ordinario di Endocrinologia Università di Roma La Sapienza; Presidente Associazione della Conferenza dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

Uberto Pagotto, Ordinario di Endocrinologia Università degli Studi di Bologna

Stefano Siboni, Medico Chirurgia Generale I.R.C.C.S Policlinico San Donato

Raffaele Pugliese, Presidente Advanced International Mini-invasive Surgery – Academy (AIMS)

Roberto Monaco, Segretario Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO)

Barbara Mangiacavalli, Presidente Federazione Nazione Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI)

Introduce Felice Achilli, Presidente Medicina e Persona

h. 15:00 Arena Meeting Salute

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO. DI COSA STIAMO PARLANDO?

Partecipano

Andrea Bucelli, Professore di Biodiritto presso Università degli Studi di Firenze

Emanuele Catena, Direttore UOC di Anestesia e Rianimazione Ospedale Sacco

Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative, Forlì

Monica Calamai, Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana

Introduce Andrea Simoncini, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Firenze

h. 16:00 Arena Meeting Salute

IL PAZIENTE AL CENTRO TRA SOSTENIBILITA’ DEL SISTEMA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Stefano Carugo, Direttore Dipartimento Cardio-respiratorio e Direttore UOC Cardiologica Ospedale San Paolo ASST Santi Paolo e Carlo, Milano

Alberto Corsini, Direttore Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano

Claudio Ferri, Professore Ordinario in Medicina Interna; Presidente della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA)

Introduce Massimo Sgrafetto, Sales & Marketing Director DOC Generici

h. 19:00 Arena Meeting Salute

IL FUTURO DELLA SOCIETÀ? È SCRITTO NEL DNA

Partecipano

Andrea Lenzi, Presidente Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente Health City Institute

Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Licia Califano, Componente dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

Introduce Marco Merola, Responsabile della Comunicazione del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri

VENERDÍ 24 AGOSTO

h. 12:30 Arena Meeting Salute

PUBBLICO, PRIVATO E NON PROFIT: SPUNTI PER UN NUOVO WELFARE SANITARIO INTEGRATO

Partecipano

Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze (GIMBE)

Giuliano Gargioni, Medico e membro del comitato Etico di OMS per la revisione dei protocolli di ricerca

Enrique Häusermann, Presidente Assogenerici

Marco Bacchini, Presidente Federfarma Verona e membro del Consiglio di Presidenza di Federfarma Nazionale

Introduce Luca Pesenti, Ricercatore di Sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore della Ricerca ODF di Fondazione Banco Farmaceutico

h. 15:00 Sala Neri

MEDICINE FOR THE PEOPLE – QUALI SFIDE PER IL FUTURO

Partecipano

Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore di Sanità

Stefania Saccardi, Assessore Diritto alla Salute, al Welfare e all’Integrazione Socio-Sanitaria e Sport della Regione Toscana

Giancarlo Cesana, Docente di Medicina del Lavoro presso Università degli Studi Milano Bicocca

Introduce Pier Alberto Bertazzi, Medico e Docente presso Università degli Studi di Milano

h. 18:00 Arena Meeting Salute

OBESITÀ ED EDUCAZIONE TERAPEUTICA: IL PAZIENTE AL CENTRO DELLA CURA

Partecipano

Enrico Prosperi, Presidente Società Italiana di Educazione Terapeutica (SIET)

Fabrizio Muratori, Presidente Società Italiana dell’Obesità (SIO)

Alessandra Bordoni, Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU)

Umberto Nizzoli, Presidente Società Italiana Studio Disturbi di Comportamento Alimentare (SISDCA)

Introduce Luigi Cammi, Referente Meeting Salute

h. 19:00 Arena Meeting Salute

IL BELLO DEL CERVELLO

Partecipano

Mauro Ceroni, Docente di Neurologia presso Università degli Studi di Pavia

Flavio Villani, Scrittore e Neurologo presso Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano

Matilde Leonardi, Neurologa, Direttore dell’Unità Operativa Neurologia, Salute Pubblica, Disabilità e del Coma Research Centre-CRC della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

SABATO 25 AGOSTO

h. 12:30 Arena Meeting Salute

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E UMANITÀ DEL MEDICO

Partecipano

Giacomo Scillia, Direttore Business Unit Pubblica Amministrazione e Industria, Cineca

Antonio Pelliccia, Health & Life Science, IBM Italia

Matteo Moscatelli, Head of Digital & Enterprise Services Siemens Healthcare

Antonio Vittorino Gaddi, Vice Presidente Società Italiana di Telemedicina (SIT)

Marco Mazzanti, CONSIS Group, Artificial Intelligence International Research Framework

Introduce Gian Franco Gensini, Società Italiana di Telemedicina (SIT)

h. 15:00 Arena Meeting Salute

CHI SIAMO NOI IN REALTÀ? UN’INDAGINE NEL MONDO DELL’INFERMIERISTICA OGGI

Partecipano

Davide Ausili, Docente Università degli Studi Milano Bicocca

Giancarlo Cicolini, Tesoriere Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)

Nicola Draoli, Componente Comitato Centrale Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI)

Introduce Emanuela Vismara, Infermiera

h. 16:00 Arena Meeting Salute

COMUNICARE CON IL PAZIENTE: LE NUOVE TECNOLOGIE

Partecipano

Andrea Belardinelli, Referente ICT Regione Toscana

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità

Introduce Gian Franco Gensini, Società Italiana di Telemedicina (SIT)