Temptation Island, il bacio social tra Martina e Andrea

Sembra che la storia nata durante il reality dell’estate, Temptation Island andato in onda su Canale 5, tra la 30enne romana Martina Sebastiani e il bel ‘’tentatore’’ Andrea Dal Corso sia stata ufficializzata dai due tramite una foto postata sul profilo social Instagram di Martina stessa.

La foto, che pubblichiamo anche noi, è chiara: un bacio tra i due durante un party a tema per Ferragosto, organizzato da Andrea Dal Corso, il ‘’Mocassino Party’’ con ‘’50 sfumature di verde’’ in cui ogni invitato doveva indossare un indumento di color verde.

Nella fotografia il verde c’è e , pare, pure la conferma dell’amore sbocciato mentre Martina era in crisi con il fidanzato Gianpaolo che partecipava con lei al reality, più giovane di lei di sei anni e con il quale aveva una relazione da 5 anni. Alla fine del programma, infatti, la Sebastiani ha deciso di rimanere single. Tuttavia, un bacio appassionato tra Martina e il bell’Andrea c’era stato proprio alla fine del programma televisivo, anche se la giovane romana aveva deciso di andarsene da sola per la sua strada. Qualche tempo dopo li abbiamo ‘’ritrovati’’ in vacanza assieme ad altri amici a Ibiza e proprio ieri hanno postato la fotografia del bacio con la didascalia: ‘’In love direi’’.

Adesso le malelingue che accusavano Andrea di non essere realmente interessato a Martina ma di aver solo ‘’giocato’’ il ruolo di ‘’ tentatore’’ per cui era pagato nel programma che cosa diranno?

Foto presa dal profilo Instagram di Martina Sebastiani

