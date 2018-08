Latina, Polizia arresta donna per furto in negozio in via Scrivia

Alle 13.30 circa di ieri, a Latina, un equipaggio della Squadra Volante, a seguito di segnalazione giunta al 113, interveniva prontamente nei pressi del negozio Sport85 sito in via Scrivia dove, poco prima, una donna di nazionalità rumena, aveva commesso un furto. In particolare, gli addetti alla vigilanza del negozio avevano poco prima allertato il 113 in quanto la donna superava le barriere antitaccheggio facendo scattare il relativo allarme.

La donna , scoperta , si dava a precipitosa fuga con la refurtiva, ma senza essere persa di vista dall’addetto alla sicurezza che la inseguiva a distanza. Grazie al tempestivo intervento della volante , la stessa veniva rintracciata e bloccata poco distante dal negozio derubato, ancora con la refurtiva.

Dagli accertamenti risultava che la donna si era impossessata di abbigliamento sportivo griffato per un valore di circa 550 euro occultandolo all’interno di una borsa schermata per eludere i controlli antitaccheggio; la stessa veniva sottoposta a sequestro penale; refurtiva che veniva riconsegnata al titolare del negozio derubato.

La persona fermata, del 1977, pluripregiudicata per reati specifici e attualmente sottoposta ad obbligo di firma per medesimo reato, accompagnata presso gli uffici della Questura dopo essere stata sottoposta a rilievi fotodattiloscopica, veniva arrestata per furto aggravato e trattenuta presso le celle di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima. (Foto di repertorio)