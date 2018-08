Rieti, ponte di via Loreto Mattei, Gunnella: "Urge correre ai ripari"

"Chiunque quotidianamente attraversa il ponte può osservare che l’arcata a monte è più bassa di quella a valle, a causa del cedimento della pila in sinistra del Velino, e che tra il piano stradale e il pavimento del ponte esiste un evidente dislivello. Dico perciò ai signori amministratori: correte ai ripari prima che ci scappi il morto".

Queste le parole di Brunello Gunnella, tecnico noto a Rieti per essere stato a lungo consigliere comunale nelle file del centrodestra, riportate oggi dal quotidiano "Il Messaggero", in merito alla situazione del ponte di via Loreto Mattei.

Gunnella ricorda il suo impegno negli anni passati per la costruzione di un ponte alternativo e la sua opposizione alla ristrutturazione di quello esistente: "Fu la seconda giunta guidata da Antonio Cicchetti, con Gianni Turina come assessore ai Lavori pubblici, a voler tenacemente consolidare quella decrepita struttura anziché provvedere alla sua sostituzione, come il buon senso, l’economia e la scienza avrebbero suggerito. E come nello stesso periodo fece il Comune di Antrodoco, sostituendo il vecchio ponte ad arco con una nuova struttura piana, staticamente sicura e con una carreggiata più ampia."

"A Rieti - prosegue Gunnella - si preferì consolidare il ponte che c’era, peraltro sovraccaricandolo con le due passerelle pedonali poi divenute ciclabili e oggi degradate e pericolanti. Quegli interventi, costati diverse centinaia di milioni di lire, con altrettanti costi sociali dovuti alla chiusura del traffico in via Loreto Mattei per oltre sei mesi, non sono serviti a nulla, visto che ci si ritrova con un ponte pericoloso con limitazioni di carico di 10 tonnellate e di velocità a 30 chilometri orari. E per fortuna che il sottopasso ferroviario di via Velinia non consente il transito di mezzi pesanti...".

Nel lontano 2005 lo stesso Gunnella fu fautore di un'interrogazione - rimasta inascoltata - all'allora sindaco, Giuseppe Emili, nella quale segnalava "l’assurda gestione della viabilità [...] con bus e Tir che vi arrivano per errore e finiscono incastrati nel traffico (per quei mezzi il ponte è off limits) e la sosta selvaggia lungo quella che è ormai un’arteria nevralgica per l’ingresso e l’uscita della città".

Sulla vicenda è intervenuto oggi anche l'assessore comunale all'Urbanistica di Rieti, Antonio Emili: "Il ponte di via Loreto Mattei? Le criticità sono note, tant’è che già nel 2001 fu oggetto di lavori importanti. Nuove verifiche sulle sue condizioni furono fatte dopo il terremoto del 2016 ma non rivelarono particolari criticità. Ora ripeteremo l’indagine su tutte le infrastrutture urbane per capire le criticità e stabilire una priorità negli interventi".