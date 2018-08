Asia Argento versa 380.000 dollari a chi l'accusa di violenza sessuale

Scrive il quotidiano statunitense New York Times che l’attrice, regista e attuale giudice del programma tv X Factor Italia, Asia Argento ha versato 380.000 dollari accordandosi con l’attore e musicista Jimmy Bennett che l’aveva accusata di aggressione sessuale quando lui aveva diciassette anni e lei 37. L'aggressione sarebbe avvenuta il 9 maggio del 2013 in una stanza d’albergo al Ritz-Carlton a Marina del Rey, in California.

La Argento che è stata la prime attrici a denunciare il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein per stupro e a far scoppiare il caso delle violenze sessuali, diventando simbolo del movimento femminista #Meetoo, da accusatrice diventa così accusata.

I documenti che riguardano i pagamenti e l’accusa alla Argento sono stati inviati al New York Times tramite e-mail criptata da una parte non identificata, includono un selfie datato 9 maggio 2013, dei due a letto.

I due si erano conosciuti nel 2004 quando Bennett aveva interpretato il ruolo del figlio della Argento nel film da lei diretto ''Ingannevole è il cuore sopra ogni cosa''.

La vicenda avrebbe segnato e traumatizzato Bennett tanto da influire anche sull’andamento della sua carriera cinematografica

Da giovedì scorso i giornalisti del New York Times hanno cercato di contattare Asia Argento, i suoi agenti e i suoi avvocati ma non hanno ricevuto risposta.

Anche Bennett non ha replicato al Nyt, e il suo avvocato ha detto che "Jimmy continuerà a fare ciò che ha fatto negli ultimi mesi e anni, concentrandosi sulla sua musica".

