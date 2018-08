Terracina ( LT), il 26 Agosto lo spettacolo di Gianfranco Butinar

Grande serata al Terracina Summer Festival il giorno 26 agosto alle ore 21:30 con il più grande imitatore romano degli ultimi tempi Gianfranco Butinar accompagnato, per questa speciale occasione, dalle note dell’ormai famoso chitarrista Giandomenico Anellino insieme all’inimitabile ed inconfondibile simpatia di Luciano Lembo.

Gianfranco Butinar approderà sul palcoscenico del Terracina Summer Festival, come un vero e proprio showman, regalando “grandi risate” con i suoi cavalli di battaglia: imitazioni di Franco Califano, Francesco Totti, Bruno Pizzul, Mario Balotelli, rendendo la serata coinvolgente e ricca di sorprese.

Il tutto sarà accompagnato dal grande chitarrista Giandomenico Anellino conosciuto per aver collaborato con i più grandi artisti della musica pop italiana come, Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Amedeo Minghi, Massimo Ranieri, ed altri.

Irromperà sul palcoscenico anche lo showman romano Luciano Lembo, che ci racconterà una serie di gags ispirate alla vita di tutti i giorni, per rendere comico ogni lato umano, ma senza trascurare quel pizzico di riflessione che rende ogni risata più ricca di significato. Luciano sul palco scherza, ride, canta e incanta, e non perde occasione per improvvisare col suo pubblico come ad una festa in casa di amici.

Il comico romano è uno dei personaggi più importanti dell’intero panorama artistico del momento ed è arrivato al successo grazie alle sue performance sarcastiche e divertenti diventate famose grazie ai passaggi televisivi a Zelig e Colorado Caffè, ma anche per le sue imitazioni su Radio Globo.

Sarà di sicuro una serata sui generis con battute esilaranti, riflessioni e durante la quale Luciano Lembo e Gianfranco Butinar regaleranno al pubblico presente una “valanga di risate” e tanto tanto show!

A seguire Musica Live Popolare con gli Almaterra e proiezione del film “Non escludo il ritorno” di Stefano Calvagna.

Ma per non dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a recarvi presso l’Arena Il Molo per assistere ad uno spettacolo da vivere interamente all’aperto, sotto le stelle e a titolo totalmente gratuito!

Link Utili:

Terracina Summer Festival

Musica, si è spento nella sua Bologna il cantautore Claudio Lolli

Asia Argento versa 380.000 dollari a chi l'accusa di violenza sessuale

Matrimonio a Castello Banfi, una favola moderna al sapore di Toscana