Eur, rubano da un'auto attrezzature della Nazionale di Sci Francese

“Topi d’auto” in azione all’Eur, in piazzale Luigi Nervi. I ladri – una ragazza di 24 anni incensurata e un uomo di 35 anni con precedenti, entrambi cittadini bosniaci e nella Capitale senza fissa dimora – nella mattinata di ieri, sono riusciti a forzare la portiera di un’auto in sosta e a portare via le valigie contenute nell’abitacolo. Subito dopo, la fuga a bordo di un camper.

Quello che - forse - i ladri non sapevano è che l’auto svaligiata era della Federazione Francese di Sci e Snowboard e che dentro a quei borsoni erano custodite delle costose attrezzature tecniche, attese in Argentina dove atleti d’oltralpe sono impegnati in alcune prove.

Le vittime hanno subito dato l’allarme al “112” e, d’istinto, si sono messi all’inseguimento del camper nel tentativo di fermarlo, ma hanno dovuto desistere dopo pericolose manovre e speronamenti subìti dal conducente del camper, fortunatamente senza riportare serie conseguenze.

Nel frattempo sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono riusciti a bloccare il camper in via Laurentina, all’altezza di via Ignazio Silone.

I militari, dopo aver ammanettato la coppia, hanno recuperato l’attrezzatura sportiva restituendola agli addetti della Federazione francese e sequestrato il camper, intestato a un’altra cittadina bosniaca domiciliata in via Casilina 900.

I cittadini bosniaci sono stati trattenuti in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida: dovranno rispondere di rapina impropria in concorso.