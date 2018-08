Calcio, Alessio Cerci e Federica Riccardi aspettano due gemelli?

Mentre Alessio Cerci, ex attaccante del Torino e del Milan, ex giocatore anche della Roma, originario di Valmontone, è stato ingaggiato dal club turco dell’Ankaragucu, squadra della capitale, ed è stato protagonista di una singolare campagna ‘’social’’ tesa a omaggiarlo, in cui il club sui suoi account ufficiali presenta Cerci come “Il Padrino” con tanto di colonna sonora del celebre film di Francis Ford Coppola, l’avvenente moglie, Federica Riccardi, originaria di Artena, aspetterebbero una coppia di gemelli. La giovane e affermata coppia ha già un bambino, Leonardo, nato il 20 gennaio 2017, ma pare che secondo persone molto vicine ai due ci sia una ''doppia cicogna’’ in arrivo.

Alessio Cerci e Federica Riccardi si sono sposati a Roma il 4 Giugno 2015 suggellando una gran bella storia d’amore. ‘’Lady Cerci’’ è spesso balzata agli onori della cronaca per aver dichiarato senza peli sulla lingua tutto quello che pensava su calcio, squadre e ingaggi, ed è anche apparsa in tv come presenza assidua su RaiDue nel programma della domenica ‘’ Quelli che il Calcio’’ per varie edizioni.

A questo punto aspettiamo soltanto la conferma della coppia sulla possibile gravidanza della bella Federica.

Il "padrino" Cerci riparte dalla Turchia: firma un anno con l'Ankaragücu

