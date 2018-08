Tv. Mia Ceran e Malcom Pagani si sono lasciati?

Osservando i profili social dell'affascinante giornalista e conduttrice del programma di Rai Due, Quelli che Il Calcio, Mia Ceran, 32 anni nata in Germania da pae

dre tedesco e mamma slava, e del suo compagno Malcom Pagani, 43enne vice direttore di Vanity Fair Italia, figlio di Barbara Alberti e Amedeo Pagani, sembrerebbe che stiano trascorrendo le vacanze separati.

Entrambi romani e trasferitisi di recente per motivi di lavoro a Milano, i due stanno insieme da diversi anni, ma sarebbe la prima volta che farebbero vacanze ognuno per conto proprio. Malcom Pagani si trova a Chia in Sardegna con lo showman Fiorello, mentre la splendida Mia a Ibiza con delle amiche colleghe. Inoltre, su ciascuno dei propri profili Instagram non solo non compare più una fotografia assieme, ma nessuno dei due segue l'altro.

Che si siano lasciati senza fare troppo rumore?

Foto presa dal profilo ufficiale Facebook di Mia Ceran

