Fregene, al via la II Ed. Della Festa della Pineta

In considerazione del grande successo di pubblico riscosso in occasione della celebrazione del 350esimo anno della nascita della Pineta monumentale di Fregene dello scorso agosto 2017, la Pro Loco riproporrà nelle date di Sabato 25 e Domenica 26 agosto la SECONDA EDIZIONE DELLA FESTA DELLA PINETA.



Durante l’edizione dello scorso anno i bambini di Fregene, generazione futura, hanno piantato un giovane pino esprimendo in tal modo la volontà di rinnovamento e rinascita nella continuità di una storia iniziata nel 1666 da Papa Clemente IX.

La Pro Loco ha voluto anche per quest’anno testimoniare fortemente l’importanza ambientale e storica di una realtà unica nel suo genere quale è la Pineta Monumentale: un bene estremamente prezioso per il territorio per il quale tutti noi, istituzioni e cittadini, dobbiamo impegnarci a tutelare e rispettare.

Il Programma si articolerà principalmente intorno a tre caratteristiche fondamentali: la cultura, lo sport, il divertimento.

Lo spazio in cui avverrà l’evento sarà lo stesso dello scorso anno, cioè parte della zona compresa tra Viale Castellammare e Via Portovenere (lato Viale della Pineta), a partire dalle ore 17.00 del 25 agosto 2018 fino alle ore 24.00 del 26 agosto 2018. All’interno di tale spazio saranno allestiti alcuni stands, spazi eno-gastronomici e sarà montata una pedana su cui sono previsti una serie di spettacoli e di intrattenimento musicale nel pomeriggio e nella serata di entrambe le giornate. Saranno inoltre presenti in appositi stand alcune delle realtà associative culturali del nostro territorio quali la Biblioteca Gino Pallotta di Fregene e la Biblioteca dei Piccoli di Maccarese che presenteranno – fra gli altri – una sezione di libri particolarmente dedicati alla storia e ai costumi locali.

Di seguito gli eventi che si succederanno durante le due giornate:

SANREMO GIOVANI (sabato 25 agosto, ore 21)

Grande evento a Fregene

Fregene sarà una delle tappe dove si svolgeranno le selezioni nazionali per il Festival di Sanremo 2019. Per la prima volta, le selezioni di “Area Sanremo Tour” si svolgeranno anche a Fregene, durante la Festa della Pineta. Ospitare questo importante appuntamento è per Fregene una grande occasione, che qualificherà ulteriormente l’offerta della nostra città nel periodo estivo.

“Area Sanremo Tour” è il concorso ufficiale per accedere al Festival di Sanremo, l’evento musicale più amato dagli Italiani. “Area Sanremo Tour” rappresenta l’unica grande selezione live interregionale, promossa dal Comune di Sanremo, dalla RAI, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, dalla SIAE, dal Nuovo IMAIE e ASSOMUSICA. Il contest girerà in tour tutta Italia con una Giuria, scelta per l'occasione, tra i più grandi professionisti della musica leggera.

L'iscrizione alle selezioni è gratuita: https://goo.gl/7zmkSz



FESTA DELLO SPORT – CONI (sabato 25 e domenica 26 agosto, pomeriggio e sera)

Nelle due giornate della Festa della Pineta saranno allestiti spazi sportivi appositi con il Patrocinio del Coni – Sez. Lazio; la Polisportiva Kyoweb-Centro Coni Roma 2 parteciperà alla Festa della Pineta dando possibilità a tutti coloro che lo vorranno di provare varie discipline sportive tra le quali badminton, volley, scherma, atletica leggera, tiro con l’arco, basket, golf, scacchi, danza sportiva, nordic walking. In attesa di conferma anche baseball, rugby, tennis, arrampicata sportiva, kitesurf, judo e karate.

PREMIAZIONE DEL CONCORSO “LA PINETA” (domenica 26 agosto, ore 19)

In collaborazione con le Scuole del territorio, la Pro Loco ha promosso un concorso grafico e fotografico con tema “La Pineta di Fregene”. I lavori presentati dagli studenti delle Scuole Secondarie di Maccarese e Fregene, valutati da un’apposita Giuria, verranno esposti al pubblico durante i due giorni della festa. I primi classificati delle tre categorie –foto, disegni, computer grafica- riceveranno un premio di 100,00 euro. La premiazione avverrà nel pomeriggio di domenica.

STAND ENOGASTRONOMICI (TRADIZIONI LOCALI) E DI PARTICOLARE PREGIO

Saranno presenti stand enogastronomici della tradizione locale e stand commerciali di particolare qualità.

DJ-SET CON DOMENICO CONTE (sabato 25 e domenica 26 agosto, sera)

Tv. Mia Ceran e Malcom Pagani si sono lasciati?

Calcio, Alessio Cerci e Federica Riccardi aspettano due gemelli?

Matrimonio a Castello Banfi, una favola moderna al sapore di Toscana