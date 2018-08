Fondi, Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari incontra l'attore Moni Ovadia

Giovedì 23 agosto alle ore 21 presso il monastero di San Magno in Fondi (LT), in via Valle Vigna, si terrà l'incontro "Shalom": sarà ospite l'attore e scrittore Moni Ovadia in dialogo con l'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Si tratta del secondo appuntamento di Dabar Estate 2018, il cammino di riscoperta delle parole e della Parola, organizzato dall'arcidiocesi di Gaeta.

La serata sarà accompagnata dalla musica del Quizas Duo. Dabar continuerà sabato 22 settembre alle ore 19.00 presso il monastero di San Magno a Fondi (LT) con l'incontro "Donna", ospite il filosofo Massimo Cacciari. (Com/Gas/Dire)