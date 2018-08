Investito mentre cambia una gomma: uomo muore sulla Orte-Civitavecchia

Drammatico incidente pochi minuti fa sulle strade del Lazio. Un uomo è stato travolto da un autovettura mentre era intento a sostituire uno pneumatico che aveva forato poco prima, sulla Orte-Civitavecchia in direzione Terni: per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sono stati inutili i soccorsi immediati degli uomini del 118. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Stradale. Il personale dell'Anas è poi intervenuto sul luogo per tentare di ripristinare la regolare percorribilità della superstrada.

La strada statale 675 Umbro Laziale è momentaneamente chiusa in direzione Terni, tra Cinelli, una frazione di Vetralla (in provincia di Viterbo, all'altezza del bivio per la statale Aurelia 1bis) e Tuscania. Il traffico è di conseguenza deviato.

Ancora da accertare la dinamica dello scontro.