Genova. Maurizio Martina (Pd): Governo sciacallo, vergogna!

"Di fronte a casi come quello di Genova bisogna unire il Paese, non dividerlo. Lo sciacallaggio che e' stato fatto su Genova e' stato vergognoso. Mi spiace perche' il governo non si e' dimostrato all'altezza della responsabilita' che hanno.

Noi possiamo prendere fischi, ma quello che si lascia con i comportamenti del governo e' lo strappo con le istituzioni, quello che resta e' la diffidenza dei cittadini verso lo Stato".

Lo dichiara il segretario nazionale del Partito democratico Maurizio Martina ospite ad Agora'

