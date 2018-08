Migranti nave Diciotti, clima ostile a Rocca di Papa: "Non li vogliamo"

Sono in viaggio con un pullman i migranti (circa un centinaio) della nave Diciotti diretti a Rocca di Papa (Rm), dove saranno ospitati al centro di accoglienza "Mondo Migliore". Il clima nel comune dei Castelli Romani non è proprio amorevole nei confronti della loro venuta. Sui social network girano molti messaggi ostili all'arrivo dei migranti, una vera e propria rivolta della popolazione: "Portano malattie che da noi sono debellate'', ''Rimandateli al loro Paese, adesso ci sarà molta più delinquenza'', 'perché non se li mette dentro san Pietro er caro Papa'.

Inoltre c'è chi ricorda che Rocca di Papa ospiti già 400 migranti, con non poche difficoltà, e che Mondo Migliore viene pagato per il servizio che dà, e invece i cittadini vivono solo problemi''. E per concludere le voci del coro contrarie, un commento su Facebook : ''Rocca di Papa tra un po' diventerà: Rogga di baba''.

Un' osservazione che esula dalle critiche generali è quella di un' operatrice che lavora a "Mondo Migliore": "Vi posso assicurare che se sono malati non vengono da noi ma vanno negli ospedali apposta per essere curati. Ma una domanda a voi ve la voglio fare io !!! adesso siete tutti arrabbiati perché vengono gli emigranti al centro 'Mondo Migliore' e avete paura ..Ok ci posso pure stare ...ma Rocca di Papa è piena di stranieri che se la comandano tipo: rumeni, albanesi ecc..perché di loro non si dice niente? eppure ne hanno fatti di Casini per Rocca di Papa !!! bhoo non ho parole...'', chiosa l'operatrice della struttura che sta per ospitare i cento migranti provenienti da Catania, sbarcati dalla nave Diciotti.

Rocca di Papa, i migranti della "Diciotti" ospiti a "Mondo Migliore"

Di Maio: 'Salvini indagato? No dimissioni ma atto dovuto'

Il calvario della Diciotti: 177 migranti bloccati a bordo