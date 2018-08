Milan 0 - 0 Roma - LIVE

Allo stadio San Siro di Milano va in scena l'anticipo della terza giornata di Serie A, che vede scontrarsi Milan e Roma. I giallorossi, tra le polemiche per il pareggio con l'Atalanta e la cessione di Strootman, cercano il riscatto contro gli uomini di Gattuso. Di Francesco sorprende tutti e sceglie la difesa a tre e la coppia d'attacco Dzeko-Schick, per contrastare il tridente del Milan. Esordi dal primo minuto per Marcano e N'Zonzi.



LE FORMAZIONI

Milan(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli(c), Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso, Higuain, Calhanoglu.

ROMA(3-4-1-2): Olsen; Manolas, Fazio, Marcano; Karsdorp, De Rossi, N'Zonzi, Kolarov; Pastore; Schick, Dzeko.



PRIMO TEMPO:

17': Altra occasione per il Milan. Dzeko perde il pallone in uscita e Calhanoglu serve Higuain in area che calcia ma Olsen devia in angolo.

15': Buona occasione per il Milan. Uno-due tra Calabria e Suso, con il terzino che calcia alto da dentro l'area.

8': Punizione Milan dal limite sinistro dell'area: Calhanoglu calcia, Olsen blocca facilmente.

5': Le squadre si studiano.