I fuochi di Alfredo Vaccalluzzo illuminano il matrimonio dei #Ferragnez

Finalmente è stato celebrato quello che è stato definito il "Royal wedding italiano", il matrimonio tra la fashion blogger e influencer milionaria Chiara Ferragni, 31 anni, che fattura 12 mila dollari a post, sesta nella classifica dei 10 influencer più pagati al mondo su Instagram, unica italiana, e il rapper e giudice di X Factor, Fedez, 28 anni, all’anagrafe Federico Lucia, già genitori di un bellissimo bimbo, Leone, 5 mesi. Una scenografia tra il pop e la festa glam nella cornice della Dimora delle Balze, antica masseria a 40 km da Noto, in Sicilia, ha fatto da sfondo al rito civile tra i due, attorniati da quasi 200 invitati, tra amici e parenti arrivati da Milano con un volo Alitalia ‘’brandizzato’’ #Ferragnez, con tanto di gate intitolato e gadget dedicato alla coppia.

Il matrimonio ‘’social’’, vero evento dell’estate con numerosissime visualizzazioni, ha cambiato il modo di fare business e di guardare, alla obsoleta tv, ha risposto con il telefonino e il social Instagram, perché, si sa, oramai Facebook è per i vecchietti.

Assenti quasi tutti i vip: Mika, Paris Hilton, Bianca Balti, J - Ax, Francesco Totti e Ilary Blasi.

Chiara Ferragni, l’influencer più potente al mondo secondo Forbes, è arrivata, accompagnata dal papà, come una principessa in un abito da sposa Dior Alta Moda creato appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri, una gonna con mille strati di tulle e un corpetto di pizzo accollatissimo, che ricordava vagamente quello di Grace Kelly alla quale tutte le donne, specialmente le bionde, si ispirano, un lunghissimo strascico e il velo con tanto di ‘’calata’’, capelli raccolti con uno chignon basso, un misto di stile, classe e anche modernità data dai veritiginosi spacchi che camminando si intravedevano. Lui elegante in un completo scuro Versace.

Le promesse firmate dai due neosposi hanno strappato lacrime, oltre che milioni di follower.

"Sembravamo così diversi - ha detto Chiara a Fedez - eppure ora siamo qui". Poi il romanticismo finale: ‘’Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona, sei e sarai sempre tu’’. Il futuro sposo ha replicato: ‘’Ti prometto che, anche se in ritardo, ci sarò per sempre’’.

Il ricevimento si è svolto sotto un cielo di stelle create da un impianto di luminotecnica e poi balli e musica dal vivo fino a tarda notte in stile Luna Park e festival rock Coachella, come anticipato dagli sposi, con tanto di ruota panoramica, più luna park che il festival rock californiano in verità. Per Chiara un cambio d’abito, firmato sempre Dior, color quasi rosa cipria, gonna di tulle e corpetto ma stavolta con disegnata la sagoma di Leone e le scritte che indicavano i versi di una canzone che Fedez le aveva dedicato. Poi, ancora, l’abito si trasforma e diventa un mini dress con gonna corta di tulle, via i tacchi, d’altronde la sposa è alta un bel 1,77, scarpe basse.

Taglio della torta e via: sono partiti i fuochi strepitosi di Alfredo Vaccalluzzo, siciliano di Catania (nella foto insieme alla coppia e al figlio Enrico), il numero uno incontrastato da anni in Italia, il "Re" di questo settore.

Uno spettacolo pirotecnico magico, a coronamento della favola.

Auguri agli sposi!

* L'ultima foto presa da Instagram di Carlo Mengucci

