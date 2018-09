Priverno (Lt), Intenta a raccogliere funghi 73enne si perde

Nel primo pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco è intervenuto nel comune di Priverno (Lt), in località Boschetto, a seguito dell'attivazione di un piano di ricerca a persona. Immediatamente la squadra territoriale di Terracina (Lt) si è portata in zona per dare inizio alle operazioni di ricerca, in stretta collaborazione con specialisti Tas (Topografia Applicata al Soccorso) elaborava tutte le informazioni necessarie per ritrovare la persona smarrita.

Trattavasi di una donna di 73 anni, che era intenta a raccogliere funghi ha perso l'orientamento. La stessa donna lanciava l'allarme attraverso il telefono dando delle indicazioni sul luogo in cui si trovava. Dopo una attenta e mirata ricerca, i Vigili del Fuoco rintracciavano la signora che veniva accompagnata in zona sicura e successivamente consegnata ai sanitari a scopo precauzionale.