X Factor. Ora è ufficiale: Asia Argento è fuori dal talent show

Scrive nel comunicato stampa X Factor Italia:

“Di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e Fremantle Media hanno deciso di interrompere la collaborazione con l’artista per tutelare i concorrenti rispetto ad una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”.

L'unico in conferenza stampa a esporsi sul caso Asia Argento è Manuel Agnelli, peraltro estimatore e amico dell'attrice e regista:

“Ciò che è successo alla Argento è uno schifo, per la legge italiana non sarebbe colpevole. Non c’è un processo in corso e il New York Times non può essere un tribunale''.

Il leader degli Afterhours ha poi ribadito: ''Se proprio devo dirlo, sono convinto che non sia colpevole, per la legge italiana non ha fatto niente di male''.

Nelle prime puntate di selezione del talent show però comparirà l'attrice e regista in qualità di giudice, poiché erano state tutte registrate prima dello scandolo che l'ha coinvolta nel quale è stata accusata di molestie da un giovane attore americano, Jimmy Bennett, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni ed era quindi minorenne.

Non è stato, invece, notificato chi sarà l'artista che sostituirà Asia Argento, al riguardo Nils Hartman (Sky) ha detto: “Annuceremo più avanti il sostituto. Abbiamo deciso di tenere così le audizioni, perché sono state registrate prima”.

