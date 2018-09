Firenze, 2 Eritrei della Diciotti irreperibili

“I due migranti eritrei della nave ‘Diciotti’ arrivati lunedì scorso dal centro di Rocca di Papa e accolti in una parrocchia di Scandicci risultano irreperibili da ieri”. Lo comunica la Caritas diocesana di Firenze, che spiega: l’allontanamento dalla struttura in cui erano ospitati “è già stato segnalato alle autorità competenti”.

La diocesi, la Caritas, la parrocchia e i volontari “si erano subito mobilitati raccogliendo l’appello della Cei per dare accoglienza a queste persone, gesto di carità cristiana, nello spirito del Vangelo che anima quotidianamente chi si spende, e sempre si spenderà, con generosità e impegno per chi è più fragile e in difficoltà”.

Questo fatto segue l’allontamento di altri 50 migranti della nave Diciotti dal centro di Rocca di Papa. A darne notizia la stessa Caritas che ha però specificato che i migranti non si trovano in stato di fermo e sono quindi liberi di muoversi sul territorio nazionale.

Agenzia Dire

