Di Maio: "Entro l'anno stop a week end e festivi nei centri commerciali"

Luigi Di Maio, vicepremier e Ministro del Lavoro, nel corso di una diretta Facebook da Bari è intervenuto sul lavoro del Governo, sui fatti di Genova e sulla regolamentazione degli orari di lavoro nel commercio duranti la fine della settimana e i giorni festivi:

"Entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop ai week end e ai festivi dei centri commerciali, con turnazioni di orario che non può essere più liberalizzato come ha fatto il govenro Monti. Una liberalizzazione che sta distruggendo le famiglie italiane. Dobbiamo ricominciare a disciplinare gli orari di apertura e di chiusura".

Su Genova: "Il ponte Morandi ha dei responsabili che si chiamana Autostrade per l'Italia, Atlantia e Benetton. Non solo gli toglieremo le concessioni perché è una promessa che abbiamo fatto agli italiani, ma Autostrade avrà un'altra brutta sopresa nei prossimi giorni. Il ponte lo deve ricostruire un'azienda pubblica come Fincantieri, non lo faccio ricostruire a chi lo fa crollare".

Sulla compattezza e sul lavoro del Governo: Stiamo facendo un bel lavoro squadra. Sui fatti il governo va avanti compatto per raggiungere gli obiettivi. Gli italiani ci chiedono di fare, non di parlare".

Leggi anche:

L'ex ministro Calenda: "Non sono sparito, mia moglie ha una recidiva"

Regione Lazio, D'Amato: "Da domani online anagrafe vaccinale per scuole"

Legge di Bilancio:novità che potrebbero riguardare Iva, pensioni e tasse