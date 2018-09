In appello Mondo di Mezzo è Mafia Capitale: 8 assolti, 2 patteggiamenti

La terza sezione della Corte d'Appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, ha riconosciuto a vario titolo l'associazione per delinquere di stampo mafioso, l'aggravante mafiosa o il concorso esterno per 18 imputati del processo Mondo di Mezzo. Oltre a Salvatore Buzzi (dai 19 anni del primo grado è passato a 18 anni e 4 mesi) e Massimo Carminati (dai 20 anni del primo grado ai 14 anni e sei mesi), sono stati condannati anche Claudio Bolla, 4 anni e 5 mesi, Riccardo Brugia, 11 anni e 4 mesi, Emanuela Bugitti, 3 anni e 8 mesi, Claudio Caldarelli, 9 anni e 4 mesi, Matteo Calvio, 10 anni e 4 mesi, Paolo Di Ninno, 6 anni e 3 mesi, Agostino Gaglianone, 4 anni e 10 mesi, Alessandra Garrone, 6 anni e 6 mesi, Luca Gramazio, 8 anni e 8 mesi, Carlo Maria Guarany, 4 anni e 10 mesi, Giovanni Lacopo, 5 anni e 4 mesi, Roberto Lacopo, 8 anni, Michele Nacamulli, 3 anni e 11 mesi, Franco Panzironi, 8 anni e 7 mesi, Carlo Pucci, 7 anni e 8 mesi, e Fabrizio Franco Testa, 9 anni e 4 mesi.

Il commento del sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Questa sentenza conferma la gravità di come il sodalizio tra imprenditoria criminale e una parte della politica corrotta abbia devastato Roma. Conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che bisogna tenere la barra dritta sulla legalità. E' quello che stiamo facendo e continueremo a fare per questa città e per i cittadini".

Assoluzioni e patteggiamenti: Sono otto gli assolti nell'ambito del processo di secondo grado relativo all'inchiesta 'Mondo di Mezzo'. Si tratta di Stefano Bravo, Pierina Chiaravalle, Giuseppe Ietto, Sergio Menichelli, Daniele Pulcini, Nadia Cerrito, Rocco Ruotolo e Salvatore Ruggiero. Hanno invece patteggiato la pena Luca Odevaine, ex componente del tavolo sull'Immigrazione condannato per corruzione a 5 anni e 2 mesi, e Claudio Turella, ex funzionario del Comune di Roma anche lui condannato per corruzione a 6 anni. (Mtr/Dire)

