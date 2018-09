"L'Aereoporto del Lazio Meridionale" con sede ad Aquino (Fr)

"Questa mattina ho presentato al tavolo tecnico riunito ad Aquino la proposta di rinominare l’aeroporto in Aeroporto del Lazio Meridionale con sede ad Aquino. Un progetto importante e dalle immense potenzialità su cui bisogna lavorare facendo un concreto gioco di squadra. Per questo è necessario unire tutti i sindaci della provincia di Frosinone, i parlamentari e i consiglieri regionali per lavorare su questo obiettivo che non può prescindere da un cambio dei piani nazionali e regionali.

Aprire una fase operativa su due fronti. La prima per la creazione dell’Aeroporto del Lazio Meridionale dei voli low cost (una sfida molto complessa) e, parallelamente, quella più a breve termine per l’aeroporto turistico/sportivo e di protezione civile del centro Italia e delle isole.

Il Cosilam sta già facendo la sua parte e ha inserito l’Aeroporto nel Piano Regolatore Territoriale. A breve istituiremo anche la Consulta permanente per l’Aeroporto del Lazio Meridionale con sede ad Aquino che vedrà la partecipazione di tutti gli attori del territorio, ad ogni livello, e il contributo scientifico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Insieme sarà predisposta una proposta completa di programmazione, che dovrà essere condivisa da tutti i sindaci della provincia, da sottoporre al Ministro dei Trasporti”, lo ha affermato il Presidente del Cosilam on. Mario Abbruzzese a margine della riunione di insediamento del tavolo tecnico di questa mattina ad Aquino.