Bono in Vaticano incontra il Pontefice

Bono, leader degli U2, in Vaticano per sostenere la fondazione pontificia Scholas Occurrentes, ha incontrato il Pontefice.

Nel discutere con il Papa dei casi di pedofilia in Irlanda ha rappresentato la sua sensazione che gli abusatori abbiano ricevuto protezione. L'impressione di Bono è stata quella di avere davanti un interlocutore sincero.