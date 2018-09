Anci Lazio, Nicola Marini sindaco di Albano Laziale, eletto presidente

Si è svolta questa mattina, 21 settembre, a Valmontone presso i saloni di Palazzo Doria Pamphilj, dalle ore 10:00 l’Assemblea Regionale Straordinaria dei Sindaci del Lazio, chiamati ad eleggere il nuovo Presidente dell’Associazione, dopo la decadenza per fine mandato del Sindaco di Velletri Fausto Servadio. L’Assemblea, molto partecipata, ha affrontato i temi caldi sul tappeto (monitoraggio criticità opere pubbliche, aspetti economici dei Comuni, bando periferie, immigrazione e le campagne messe in atto da Anci Nazionale “Liberiamo i Sindaci” e raccolta firme per Educazione Civica).

Nel corso dell’Assemblea sono state discusse modifiche alle norme statutarie per far acquisire ad Anci Lazio la Personalità Giuridica, condizione importante per una maggiore trasparenza e pubblicità dell’Associazione.

A conclusione del dibattito e delle modifiche statutarie, i Sindaci del Lazio hanno eletto all’unanimità il nuovo Presidente, Nicola Marini, 59 anni, Sindaco di Albano Laziale, che reggerà l’Associazione fino ad ottobre 2019, momento in cui verranno rinnovati tutti gli organi dell’Associazione.

