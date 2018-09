Rifiuti, Ama smentisce Valeriani: Mai trattato più rifiuti del previsto

"Il tmb Salario è una vergogna perché nei fatti è diventato una Malagrotta di questi giorni, perché non è solo un luogo di trattamento ma perché lì si stocca un quantitativo gigantesco di rifiuti tale per cui è impossibile continuare a coesistere con quel l'impianto. Ma è Roma Capitale che ci deve spiegare una volta per tutte cosa intende fare per risolvere il tema dei rifiuti e la questione del Salario". Così l'assessore della Regione Lazio ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, è intervenuto nell'Osservatorio permanente sul Tmb Salario del III Municipio.

L'Ama però, in un comunicato contraddice le parole dell'assessore regionale: "L'impianto di Trattamento Meccanico Biologico del Salario non ha mai trattato più rifiuti di quanto previsto dalle autorizzazioni. L'azienda smentisce categoricamente quanto asserito dall'assessore Valeriani.

L'impianto al momento è al servizio dell'intero quadrante Nord della città di Roma e ogni attività in essere è tesa ad assicurare non solo il minor impatto possibile per i residenti di quel quadrante, ma anche condizioni di sicurezza degli stessi addetti Ama che vi lavorano. Parlare del Tmb Salario come di una nuova Malagrotta è pertanto non corretto ed estremamente fuorviante". Così comunica Ama in una nota.