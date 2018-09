Flat tax e reddito di cittadinanza a carico delle famiglie?

La Manovra 2019 è in dirittura d'arrivo e con essa le promesse e tanto agognate flat tax e reddito di cittadinanza; in questi ultimi giorni, pare, che i tecnici di Lega e M5s sono alacremente al lavoro per recuperare i fondi di copertura e, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l'ipotesi con cui reperire i fondi di copertura è quella di un taglio lineare delle detrazioni fiscali.

Sembra essere sempre più attendibile l'ipotesi di tagli sulle detrazioni del 19% delle spese mediche, delle detrazioni sugli interessi del mutuo e sulle spese universitarie.; l'ipotesi ventilata sarebbe quella del taglio di 1 o 2 punti percentuali.

Ricordiamo che la Flat Tax è un sistema fiscale non progressivo, basato su una aliquota fissa benchè i sistemi di flat tax, solo in alcuni casi esonerano le famiglie con un reddito inferiore a uno stabilito per legge.

In pratica, se le ipotesi dovessero rivelarsi veritiere e fondate, la copertura delle promesse elettorali proverrà dalle famiglie con ammalati, dalle famiglie con mutui e dalle famiglie con figli universitari.; la flat tax e il reddito di cittadinanza misure quasi da paradiso fiscale saranno veramente tali o si riveleranno uno specchietto per le allodole elettorali? Aspetteremo con ansia le misure per valutarne attendibilità, afficacia e positività anche per le famiglie.