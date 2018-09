Alessio Cerci, prima partita e primo gol in Turchia con dedica speciale

Alessio Cerci: prima partita, primi 90 minuti, primo gol in Turchia con la maglia dell’Ankaraucu. Ieri, 26 settembre, l’attaccante di Valmontone, ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia della squadra della capitale turca in Coppa di Turchia (Türkiye Kupası) contro il Serik Belediyespor, realizzando la rete del 2 a 0 al 23’ del primo tempo (risultato finale 2 a 1).

Alessio Cerci ha dedicato la rete alla moglie, Federica Riccardi, originaria di Artena, in dolce attesa (così come vi avevamo annunciato lo scorso 22 agosto). La famiglia Cerci cresce: un anno e mezzo fa la gioia per la nascita del piccolo Leonardo. Nei giorni scorsi la bellissima Federica ha deciso di annunciare pubblicamente la sua nuova gravidanza (gemelli) con una tenerissima foto su instagram: “Figli di un cielo così bello perchè la vita è adesso. Baby Cerci second round“, ha scritto Federica Riccardi sul social.

