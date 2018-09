Dubai, scarpe da donna da 17 milioni di dollari. Cadeau non per tutti

Che Dubai non fosse un luogo in cui vivere con uno stipendio alla ragionere Fantozzi si era capito da un pezzo ma periodicamente qualche notizia ci lascia interdetti per qualche momento distogliendoci dalla routine quotidiana; così quella che vede messo in vendita un paio di scarpe da donna numero 36 dal modesto costo di 17 milioni di dollari.

Ben poca cosa il prezzo se non fosse che l'unico paio prodotto sia stato fabbricato in oro, diamanti e seta; in particolare, tra gli altri che fanno da decorazione, un diamante da 15 carati impreziosisce la parte vicino alla punta.

Dubai, tuttavia, è la città degli estremi; dagli 829,8 metri di altezza del Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo inaugurato nel 2010 all'hotel a forma di vela simbolo dell'emirato, il Buri al-Arab, il più lussuoso del mondo con le sue sette stelle alle famose isole palma ovvero tre gruppi di isole artificiali che, viste dall'alto, prendono la forma di altrettante immense palme; sicuramente la chicca è rappresentata, in questo mondo in cui lusso, moderna architettura e ricchezza si sposano in un unico connubio, dallo ski Dubai, una vera e propria pista di sci all'interno di un centro commerciale e sulla quale poter godere del piacere di sciare mentre all'esterno le temperature si aggirano intorno ai 40°.

Insomma, i racconti da mille e una notte non esistono solo nelle fiabe.