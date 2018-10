Autostrade, cancellati gli aumenti su A24 e A25

Da oggi, lunedì 1° ottobre, diminuisce il costo del pedaggio sulle autostrade A24 e A25. La società Strada dei Parchi, concessionaria dei due tratti, ha annunciato infatti lo stop ai rincari (pari al 12,89%) che erano scattati il 1° gennaio di quest'anno.

La misura sarà in vigore fino al prossimo 31 dicembre e, come spiega la società concessionaria in una nota, "è suggerita dall'ascolto delle esigenze dell'utenza verso cui Strada dei Parchi è sempre stata sensibile". Lo scorso 19 settembre, infatti, molti sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo erano scesi in piazza per chiedere lo stop agli aumenti dei pedaggi.

Strada dei Parchi precisa inoltre che "solo con l'approvazione del nuovo Piano economico e finanziario (PEF), atteso da anni, previsto dalla Legge 228 del 2012, si potranno definire per il futuro pedaggi più attenti alle attese degli utenti e la realizzazione degli importanti interventi di messa in sicurezza antisismica di A24 e A25".

Anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, attraverso Twitter, ha commentato lo stop ai rincari: "Azzerati da oggi fino a fine anno gli aumenti 2017 dei pedaggi sulle autostrade a24 e a25. Un primo importante segno di attenzione a cittadini e imprese. Ora cambieremo i termini della concessione".

Leggi anche:

Autostrade, Delrio: Sconti a pendolari fino al 20%, soluzione immediata