17 Arresti per droga tra Roma e Latina, in manette "Er freddo"

Diciassette persone sono finite in manette questa mattina tra Roma e Latina nell'ambito dell'operazione denominata "I soliti noti" con l'accusa di dentenzione e cessione di sostenza stupefacenti. Per sette di loro si sono parte le porte del carcere, mentre per le altre dieci il gip del Tribunale di Tivoli ha disposto gli arresti domiciliari.

Gli arrestati, secondo l'accusa, avrebbero fatto parte di tre bande che si spartivano il traffico di droga a Nord della Capitale, tra Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana. L'inizio delle indagini risale al 2017, quando in casa di un pregiudicato di Monterotondo vennero rinvenuti due chilogrammi di cocaina.Nell'ambito della stessa inchiesta, i militari, anche attraverso l'utilizzo di intercettazioni e pedinamenti, nei mesi scorsi hanno arrestato altre 22 persone e sequestrato oltre 500 grammi di di cocaina, 4,2 chili di hashish e 17.880 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività di spaccio.

Alcuni degli arrestati durante l'operazione odierna utilizzavano parole in codice e nomi ispirati anche ai personaggi della serie "Romanzo criminale": uno di loro, infatti, si faceva chiamare "Er freddo".

Leggi anche:

Montecompatri (Rm): Smantellata centrale stoccaggio droga