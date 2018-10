Alfa Elevatori: professionalità ed esperienza nel mondo degli ascensori

Se stiamo cercando un’azienda a Roma o nel Lazio che ci permetta di acquistare un impianto elevatore, Alfa Elevatori fa al caso nostro. Questo perché, grazie a 40 anni d’esperienza, risulta l’azienda capostipite per quanto riguarda la produzione di ascensori, montascale e montacarichi della regione Lazio.

Fondata da un gruppo di professionista con una consolidata carriera nel mondo degli ascensori, Alfa Elevatori è attiva sin dal 1977 e, tutt’oggi, è l’azienda leader a Roma e in tutta la regione laziale per quanto riguarda il numero degli impianti installati e quotidianamente manutenuti.

Ad oggi sono 3000 le installazioni nel Lazio, a cui si associa l’efficiente servizio di manutenzione erogato da Alfa Elevatori . Con gli anni e la crescita azienda varia e si diversifica anche la proposta in termini di tipologie di impianto, destinate sia a clienti business che privati della Capitale e non solo. L’attenzione al cliente è ciò che contraddistingue l’azienda: una soluzione ad hoc per ogni esigenza progettuale e un quotidiano impegno nel soccorso e nelle riparazioni con il pronto intervento 24 ore su 24.

Un altro valore fondamentale di Alfa Elevatori è la sicurezza, parola d’ordine quando parliamo di ascensori e montascale. Tutte le installazioni sono progettate e montate secondo i più elevati standard di qualità, con un’attenzione speciale per i dettagli, contribuendo a ridurre drasticamente eventuali rischi d’incidenti o infortuni.

Servizi offerti da Alfa Elevatori a Roma e nel Lazio

Fra i servizi principali forniti da Alfa Elevatori rientrano l’installazione di ascensori, miniascensori (piattaforme elevatrici), montascale e servoscala o montacarichi.

Vero cardine dell’attività dell’azienda romana è l’assistenza e la manutenzione, il pronto intervento 24 ore su 24 e la modernizzazione di impianti elevatori esistenti. Passione, dedizione e precisione sono le tre principali caratteristiche dell’azienda ed è grazie a questi valori che tutt’oggi risulta il punto di riferimento nel territorio romano.

Da notare che Alfa Elevatori si occupa sia di comuni servizi domestici sia di grandi installazioni dedicate a centri commerciali. Un esempio sono gli impianti installati per il centro commerciale di Ladispoli o quelli espressamente progettati per una biblioteca in territorio Vaticano.

Contattando Alfa Elevatori si potrà ricevere un sopralluogo e un preventivo gratuito, personalizzato sulle proprie esigenze. I consulenti specializzati sapranno fornire, oltre che un prezzo specifico, eventuali dettagli e consigli per ottenere il miglior risultato.