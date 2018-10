Regione Lazio, Gruppo Pd: Votazione a difesa Bando Periferie

I consiglieri regionali del Partito Democratico, al termine della votazione dell’aula che ha portato all’approvazione dell’ordine del giorno a difesa del bando sulle periferie, dichiarano: . “Con l'ordine del giorno approvato in aula, il Consiglio regionale del Lazio ha impegnato il presidente Zingaretti e la Giunta Regionale ad impugnare dinanzi alla Consulta la legge con cui il Governo nazionale ha bloccato i fondi per il cosiddetto bando periferie, sospeso fino al 2020.

Un provvedimento scellerato che crea danni pesantissimi alle periferie di Roma e a importanti territori della Città metropolitana, privandoli di risorse importantissime, in molti casi già impegnate, fermando quel processo di rigenerazione urbana, che riteniamo fondamentale in quelle aree più marginali in cui forte è il bisogno di riqualificazione”.

(Foto: Eleonora Mattia, consigliere regionale Pd)