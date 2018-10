Sciopero del trasporto pubblico venerdì 12 ottobre

Potrebbe essere una giornata difficile per i pendolari che utilizzano il trasporto pubblico quella di venerdì 12 ottobre. Sono in programma infatti diverse agitazioni che mettono a rischio la circolazione dei mezzi Atac, Cotral e Roma Tpl. In Atac lo sciopero, proclamato dal sindacato Cambia-Menti M410, avrà una durata di 24 ore. Saranno tuttavia rispettate le consuete fasce di garanzia: il servizio sarà pertanto assicurato fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Possibili disagi anche per le linee bus notturne tra giovedì 11 e venerdì 12 ottobre.

Ventiquattro ore di sciopero con rispetto delle stesse fasce di garanzia anche in Cotral. Nel caso dell'azienda che gestisce il trasporto bus extraurbano regionale l'agitazione è stata indetta dalle sigle sindacali da Faisa Cisal e Filt Cgil, Fit Cisl e Uitl-Uil.

Gli stessi sindacati hanno programmato una sciopero anche in Roma Tpl, il consorzio che gestisce circa cento linee bus periferiche a Roma. In questo caso i bus saranno a rischio stop per quattro ore, dalle 8,30 alle 12,30.

Leggi anche:

Roma, AMA: sciopero il 22, scontro aperto tra sindacati e Raggi