Amatrice, Palombini:"A Farabollini gli siano dati strumenti per operare"

“Finalmente abbiamo un Commissario, ora ancor più importante della scelta della persona è attribuirgli poteri idonei agli incarichi che gli vengono assegnati. I tecnici sono importantissimi nel post terremoto, ma i veri problemi deve affrontarli la politica. Per esprimere un giudizio completo sulla nuova struttura commissariale, attendo di conoscere gli strumenti che saranno messi nelle mani del Prof. Farabollini per adempiere al suo mandato. Intanto faccio al professore i miei migliori auguri di buon lavoro e resto a sua disposizione per il lavoro sul territorio”. Così il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini commenta la nomina del prof. Piero Farabollini a Commissario per la Ricostruzione.

