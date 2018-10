Per la prima volta il Teatro Italiano dei Burattini sbarca a Velletri

Ci sono favole che non hanno età e che ci accompagnano tutta la vita.

Una di queste favole si chiama Pinocchio a presentarla è la compagnia del Teatro Italiano.

Sarà l’antica arte dei burattini a presentare Pinocchio con uno spettacolo che ha già fatto il giro dell’Italia.

A mettere in scena la rappresentazione “Pinocchio la vera favola di collodi” è la compagnia del “Teatro Italiano dei burattini”.

L'evento si terrà a Velletri

Teatro Aurora

Piazza San Clemente n.6

Domenica 14 Ottobre Tre Spettacoli ore 11:15 ore 16:00 e ore 18:00.

La particolarità dello spettacolo è quella di raccontare una favola senza tempo che ha appassionato generazioni di bambini attraverso l’antica arte dei burattini che riesce ancora a emozionare e a divertire, lasciando ai più piccoli anche spazio per l’immaginazione.

Ma non basta: i bambini potranno fare una nuova esperienza attraverso un nuovo linguaggio, quello dei burattini, che per molti sarà inedito. I burattini, di grandi dimensioni, utilizzati dalla compagnia del Teatro Italiano sono in legno e tutti dipinti a mano.

La compagnia del Teatro Italiano dei burattini ha già alle spalle centinaia di spettacoli in tutta la penisola e dopo il grande successo ottenuto in Sicilia e Sardegna sbarca finalmente per il pubblico di Velletri.

Da una produzione tutta italiana la ESP PRODUCTION.