Zingaretti a Piazza Grande: "Di Maio dà soldi ai poveri ma li controlla"

Ex Dogana gremita a Roma per la seconda giornata di 'Piazza Grande', la kermesse organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la sua candidatura al congresso del Partito democratico. Oltre 3mila persone, secondo gli organizzatori, si sono registrate per sostenere la discesa in campo del governatore del Lazio. Tanti i sostenitori di rilievo del mondo della politica e non solo, con un'ospite d'eccezione: Bernice King, figlia di Martin Luther King. La donna, a 50 anni dalla morte dalla morte del leader per il Movimento per i diritti degli afroamericani, ha voluto portare la sua testimonianza: "Quando mio padre- ha ricordato Bernice- vinse il Nobel per la pace disse che la risposta alle problematiche morali del nostro tempo, è la non violenza. È l'unica possibile risposta all'oppressione, all'ingiustizia e alla violenza. Per lui la non violenza era era l'unica via per arrivare a una comunità più umana e pacifica. L'unica possibile risposta all'odio è l'amore". "Gli esseri umani- ha concluso- sono parte di un'unica trama, quello che facciamo influisce su quello che faranno gli altri perché tutti noi facciamo parte di un'unica grande famiglia umana". Tanti anche gli esponenti di centrosinistra che non hanno voluto far mancare il loro sostegno al presidente della Regione Lazio, tra loro Dario Franceschini, Matteo Richetti, Silvia Costa e Ileana Argentin.

E Nicola Zingaretti non ha mancato di criticare il governo gialloverde e le parole dei 2 leader, Salvini e Di Maio: "Sono rimasto inorridito dalle parole di Di Maio che parlando del reddito di cittadinanza, con sorriso ebete, ha detto che lo Stato avrebbe dato i soldi al povero ma al contempo lo avrebbe controllato, come di qualcuno di cui non ci si può fidare. A loro dico vergognatevi, togliete dignità alle persone". E aggiunge: "Intorno a questo governo convergono diversi aspetti: c'è grande aspettativa che cambino le cose e accanto a questa c'è incapacità, furbizia e irresponsabilità, è un mix esplosivo. Il Governo sta perdendo la sfida del cambiamento e vedo un pericoloso tentativo di nasconderlo. Il contratto di governo è irrealizzabile, l'unica vera riforma è la flat tax che rende più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. Salvini e Di Maio usano l'arma antica del fanatismo e dell'odio per nascondere loro incapacita'".

