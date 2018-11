Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali dal 15 novembre

L'Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Lazio maggiormente esposte ai rischi di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio durante l'inverno.

I tratti interessati sono la strada statale 4 "Via Salaria", da Antrodoco (km 97,000) al confine regionale con le Marche (km 144,958) in provincia di Rieti; la strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico", da Antrodoco (km 0,000 al confine regionale con l'Abruzzo (km 12,250) in provincia di Rieti.

L'obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

