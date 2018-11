Frosinone, al Nestor Elena Bonelli in “Magnani, Ferri, vite da romanzo"

Teatro Nestor di Frosinone presenta Elena Bonelli in “Magnani, Ferri – Vite da romanzo”, la regia e la partecipazione di Stefano Reali, costumi di Renato Balestra.

Teatro Nestor il prossimo 27 novembre ore 21, Elena Bonelli porterà il suo nuovissimo spettacolo “Magnani, Ferri – Vite da romanzo” in anteprima nazionale con la partecipazione di Stefano Reali in qualità di pianista e voce narrante, oltre che regista dell’opera, e i costumi di Renato Balestra.

Lo spettacolo mette a confronto due grandi icone di Roma che, con le loro “vite da romanzo”, hanno segnato la storia del teatro, del cinema, della TV, della canzone dell'Italia: Anna Magnani e Gabriella Ferri.

Elena Bonelli porta in scena l’intimo ed i sentimenti delle due donne attraverso canzoni, duetti, monologhi, proiezioni. Molte le interpretazioni canore da “Reginella” a “Dove sta Zazà”, da “Quanto sei bella Roma” a “Sempre”.

Magnani e Ferri, vengono interpretate e raccontate tra risate di gioia e grandi successi, amori, tradimenti e colpi di scena, popolarità e solitudini fino all'epilogo che mette fine alla loro rocambolesca, straordinaria, quanto travagliata esistenza che con la realtà supera la più fantasiosa fiction.

La Bonelli metterà in risalto sia l’eclettica e affascinante personalità di Anna Magnani, sia la voce particolare, il look trasgressivo e la personalità misteriosa e carismatica di Gabriella Ferri.

Una delle più grandi interpreti della canzone popolare del nostro Paese, accompagnata da Giandomenico Anellino alla chitarra, Dario Rosciglione al contrabbasso, Gianni Oddi al sax e clarinetto e il maestro Stefano Reali al pianoforte.

Elena Bonelli, attrice e cantante, Voce di Roma nel mondo, ha rilanciato e portato in oltre cento prestigiosi teatri in Italia e all’estero la canzone romana in elegante veste sinfonica con le migliori orchestre.

Mecenate della canzone romana è ideatrice del progetto “Dallo stornello al rap” che dal 2014 lancia nuovi talenti e avvicina i giovani alla tradizione musicale capitolina, facendola entrare per la prima volta come materia di studio nelle università d’Italia e del mondo.

Grazie a questo progetto la canzone romana sta rivivendo nuovi fasti.

