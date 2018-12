Biblioteca “Ennio Flaiano” di Roma, l’arpa virtuosa di Augusta Giraldi a “Note in biblioteca” della IUC, venerdì 14 dicembre alle 20. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Trentanovenne, romana, Augusta Giraldi è la nuova star dell’arpa, premiata in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Richiesta dalle orchestre d’Italia e d’Europa, ha suonato sotto la guida di molti importanti direttori, tra cui A. Pappano, V. Gergiev, L. Maazel, Z. Metha e D. Barenboim.

È stata scelta da Ennio Morricone, sotto la cui direzione ha suonato in Italia, Europa, Asia e Americhe e ha registrato le sue musiche da film. Ha collaborato anche con Dee Dee Bridgewater e Dianne Reeves.

Suonerà, in originale o in trascrizione, un ampio ventaglio di musiche di epoche e autori diversi, da Bach e Debussy, finendo con la famosissima a canzone napoletana Fenesta ca lucive, attribuita a Vincenzo Bellini e trascritta per arpa da Cesare Sebastiani, e con Harpicide at Midnight dell’arpista e compositrice americana Pearl Chertok, uno dei brani più noti scritti per l’arpa da un autore contemporaneo.

La stessa Augusta Giraldi guiderà all’ascolto delle musiche in programma.

IL concerto è realizzato dalla IUC in collaborazione con Università “Sapienza” di Roma e Biblioteche di Roma.

Venerdì 14 dicembre 2018 ore 20.30

BIBLIOTECA ENNIO FLAIANO

AUGUSTA GIRALDI arpa

Guida all’ascolto a cura di Augusta Giraldi

Bach Sarabande dalla Partita n. 1 in si minore BWV 1002 (trascr. di M. Grandjany)

Albeniz Sonata in re op. 13

Francisque Pavane et Bransles (trascr. di M. Grandjany)

Hasselmans Prière op. 22

Tournier Étude de concert (Au Matin)

Debussy Première Arabesque (trascr. di H. Renié)

La fille aux cheveux de lin (trascr. di C. Salzedo)

Sebastiani Fenesta ca lucive (arrang. di E. Degli Esposti e A. Pasetti)

Chertok Harpicide At Midnight da Around the Clock

Ufficio Stampa dell'Istituzione Universitaria dei Concerti:

Mauro Mariani