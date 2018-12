Tragedia in una discoteca a Corinaldo (An), ressa al concerto, 6 vittime

Da questa notte, all'una, squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel soccorso in una discoteca a Corinaldo, in Provincia di Ancona. Sul profilo Twitter ufficiale della Direzione centrale Emergenza dei Vigili del fuoco si spiega che, forse per la dispersione di una sostanza urticante, i ragazzi sono fuggiti per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, e decine i feriti. La tragedia è avvenuta nel locale ''Lanterna azzurra'' dove era in corso il concerto del rapper Sfera Ebbasta.

Le giovani vittime

"Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. Sono le giovani vittime della tragedia di questa notte". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.

Conte: Una tragedia inaccettabile

"Quello che doveva essere un incontro gioioso, un concerto, si è trasformato in tragedia, una tragedia inaccettabile. Quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, nelle Marche, sta suscitando un grande dolore in tutta la comunità. Sono sei le vittime già accertate, di cui cinque giovanissime. Il mio pensiero commosso non può che andare a queste vite spezzate e ai loro familiari.

Seguo con grande apprensione anche l'evoluzione delle condizioni di salute, alcune molto critiche, delle tante persone ricoverate nelle strutture sanitarie e sto per recarmi sul posto, per verificare di persona quello che è accaduto". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

