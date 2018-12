Terracina (Lt), Trovato corpo di uomo morto disperso in mare

A seguito di una segnalazione di soccorso a una persona in mare, nel pomeriggio una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta a Terracina (Lt), in località Barchi. La persona in difficoltà, data per dispersa, era uscita su un'imbarcazione. Dopo accurate ricerche è stato avvistato e recuperato il corpo di un uomo di circa 75 anni, residente in zona. Il corpo è stato consegnato al più presto al personale sanitario, che ne constatava il decesso. (Foto di repertorio)