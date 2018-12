Spari al mercatino di Natale di Strasburgo. Vi sarebbero morti e feriti

Secondo alcune testimonianze sono stati avvertiti colpi d'arma da fuoco al mercatino di Strasburgo, in Francia. Vi sarebbero alcuni feriti. E' in corso un'operazione di polizia e il centro della città che ospita la sede del Parlamento europeo è stato evacuato. Un cittadino italiano ha pubblicato su Twitter una foto con un poliziotto armato, accompagnata dal commento: "Sono a Strasburgo, credo in mezzo a un attentato. sparano".

I Vigili del fuoco francesi avrebbero dichiarato che negli spari sarebbe rimasta uccisa una persona. Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo ha parlato di "tre attacchi concentrici in centro" che avrebbero provocato 4 vittime. Ma ancora non vi sono conferme ufficiali sul numero dei morti.

Il mercatino di Natale di Strasburgo è considerato da molti il più antico d'Europa, risalente al 1570, con le illuminazioni che rendono unica questa città dell'Alsazia.

Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista Stefano Montefiori, inviato a Parigi del Corriere della Sera : '' Lo sparatore è stato identificato dalla polizia, ma non ancora catturato, potrebbe avere un complice, nuovi spari sentiti nel quartiere di Neudorf. In corso operazione a Neudorf, in rue d'Epinal che è stata fatta sgomberare. Si sarebbero sentiti spari e urla''.

Secondo il comunicato ufficiale dipanato dalla Prefettura di Strasburgo ci sarebbero 1 morto e 10 feriti.

Sempre Montefiori scrive: ''Il mercatino di Natale di Strasburgo è da anni il grande bersaglio sognato dagli jihadisti. Una cellula di Al Qaeda stava per colpire già nel Natale 2000, prima dell'11 settembre e delle Torri Gemelle''.