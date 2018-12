Colpo di scena ad Artena. Il Tar accoglie il ricorso di Sara Centofanti

Era stata dichiarata decaduta dalla carica di consigliera comunale di Artena per le troppe assenze ingiustificate. Ma Sara Centofanti, eletta con Artena Insieme Rinasce e poi passata all'opposizione con Collaboriamo per Artena, ha presentato ricorso al Tar del Lazio, che proprio oggi lo ha accolto.



Artena, il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Sara Centofanti

La sentenza, che inoltre condanna il Comune al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, stabilisce di fatto il reintegro di Sara Centofanti in Consiglio e l'usicita di scena di Marco Valeri. In questo modo potrebbero cambiare gli equilibri politici, con le opposizione che numericamente potrebbero diventare maggioranza.



Contattata dalla nostra redazione, Sara Centofanti si è detta "molto emozionata" e ha dichiarato di essere "felice per una sentenza che aspettavo da tanto tempo. A breve si capirà meglio il da farsi per il proseguio del cammino politico".



"Prendiamo atto della sentenza – ha invece commentato il sindaco di Artena Felicetto Angelini – e attendiamo di leggere le motivazioni per valutare il ricorso al Consiglio di Stato. Sotto il profilo politico, come ho già detto in Consiglio comunale, un assenteista rimane un assenteista".