Boville Ernica, ventunenne in carcere per violenza sessuale su minore

Un 21enne di nazionalità albanese è stato arrestato ieri a Boville Ernica dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Roma il 18 dicembre. L'uomo è finito in manette per tre diversi reati.



I Carabinieri di Boville Ernica arrestano un albanese per violenza sessuale su minore

Il ventunenne, infatti, è accusato di un episodio di violenza sessuale su minore avvenuto a Frosinone nel 2015, di un furto commesso nel 2017 nel capoluogo ciociaro e di detenzione di sostanze stupefacenti nel corso dello stesso anno a Pregnana Milanese (Milano).



Espletate le formalità di rito, l'albanese è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone. Dovrà scontare una pena di tre anni, tre mesi e ventotto giorni di reclusione