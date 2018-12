Droga, due arresti a Latina e Fondi

Due arresti in due distinte operazioni, ma il reato è lo stesso: detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con questa accusa sono finiti in manette ieri due trentotteni: uno a Fondi e l'altro a Latina. Entrambi gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri.



Latina e Fondi, due arresti per droga

Intorno alle 12,30, i militari della Stazione di Fondi hanno tratto in arresto in flagranza di reato un indiano, in Italia senza fissa dimora, trovato in possesso di 13 grammi di eroina suddivisa in 20 dosi.



Poco più tardi, invece, a Latina, un uomo del posto è finito in manette perchè, in seguito ad una perquisizione eseguita presso la propria abitazione dai Carabinieri del Nucleo Investigativo è stato trovato in possesso di 55 grammi di hashish contenuti all'interno di un involucro di cellophane. La droga era occulatata in un armadio della camera da letto.



In entrambi i casi lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, mentre gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.



