Artena, ladri mettono a soqquadro una casa in località Magnarozza

Ancora il tentativo di un furto nel pomeriggio di oggi ad Artena, in località Magnarozza. Dei ladri hanno rotto una finestra e si sono introdotti in un'abitazione, facendo scattare il sistema di allarme. Alcuni vicini si sono avvicinati alla casa e i malviventi, dopo aver spento la luce esterna, si sono dileguati lasciando la casa a soqquadro. Sul posto sono giunti i Carabinieri. Sembrava tornata la calma nella zona tra Artena e Valmontone, che negli anni passati è stato tormentata da continui episodi di furti e che costrinse la comunità a organizzarsi in gruppi per controllare il territorio e dare allarme in caso di segnalazioni sospette.

