A1: Code per incidente tra Anagni e Colleferro direzione Valmontone

Freddo e nebbia stanno creando problemi a chi è in viaggio già dalle prime ore di questa mattina di venerdì 21 Dicembre. Un incidente tra Anagni e Colleferro ha causato un rallentamento del traffico e code per 2 chilometri in direzione nord. Code che ancora persistono e stanno producendo ritardi agli automobilisti. La nebbia e un gran numero di veicoli in movimento, anche a causa delle vicine feste natalizie, rallenta la mobilità, non solo sulle autostrade ma anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un'auto si è capovolta all'altezza dell'uscita Tuscolana, in corsia interna.

Ieri la Capitale è stata letteralmente messa in ginocchio da una serie di manifestazioni: la protesta degli operatori di pullman turistici, che hanno espresso il loro malcontento in Piazza Venezia e in Piazza del Campidoglio; i tassisti che attendevano risposte dal Senato, davanti a Piazza Madama e gli Ncc davanti a Piazza Montecitorio. Oggetto delle proteste, norme vecchie e nuove che metterebero in difficoltà settori produttivi spesso in subbuglio. Intanto la giornata di oggi si è aperta maluccio e Astral Mobilità ci comunica la presenza di banchi di nebbia sulla A1 Roma - Napoli tra Ferentino e Ceprano e tra la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, dove la visibilità è a 100 metri. Staremo a vedere nelle prossime ore.

* Foto di repertorio

