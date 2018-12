“Il Festival di Frascati” Bande musicali americane

Sono tredici anni che la società londinese che offre ai cittadini tuscolani musica per bande

Nella città tuscolana, come consuetudine, l'anticipazione della lunga maratona delle marching bands americane che animeranno la Rome Parade del primo gennaio 2019. Un’intera giornata tra sfilate musicali e concerti sinfonico-corali tra il centro storico e la Basilica di San Pietro Apostolo…

Per il tredicesimo anno consecutivo, la società londinese Destination Events, in collaborazione con il team americano Youth Music of the world e l’Amministrazione comunale di Frascati, offrirà ai cittadini tuscolani una selezione del miglior repertorio delle marching bands delle high school americane.

Domenica 30 dicembre 2018 saranno infatti sei e in doppio orario, alle 11 e alle 16, le formazioni che animeranno il centro storico del paese – tra Viale Vittorio Veneto, Piazza San Pietro e Piazza del Mercato – tutte provenienti da zone diversificate degli Stati Uniti: Detroit Catholic Central High School Marching Band, Gadsden Elementary School District #32 Marching Band, Lambert High School Marching Band, Menchville High School Marching Monarchs, Schurr High School Spartan Legion e Shawnee Mission East High School Marching Lancers.



«È un piacere ritrovare anche quest’anno le bande musicali americane che tornano a colorare e impreziosire il cartellone di eventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto per le festività natalizie - dichiara il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti.

Tanti cittadini, turisti e visitatori aspettano con gioia questo appuntamento che è ormai un grande classico per Frascati. Si tratta di un modo differente per celebrare il Natale e salutare l’arrivo del nuovo anno, sperando che sia ricco di pace e di serenità per tutti.

Ringrazio Robert Bone e sua figlia Lizzie per aver portato ancora una volta questo evento nella nostra città».



A partire dalle 18, all’interno della Basilica di San Pietro Apostolo, si esibiranno invece Hickory Ridge High School Choral Ensemble e Lambert High School Chorus and Chamber Orchestra in un repertorio classico sui generis.

