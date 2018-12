Omicidio a Montecompatri, 49enne ucciso brutalmente a colpi di spranga

Un omicidio si è consumato nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Un uomo è stato ucciso brutalmente a colpi di spranga. Il fatto è avvenuto in una casa di campagna, nel territorio di Montecompatri (Rm), e l'esecutore materiale dell'omicidio è stato individuato e fermato ieri mattina in un locale occupato da senza fissa dimora. L'omicida ha 47 anni ed è di nazionalità romena.

La vittima, un romeno di 49 anni, viveva in via Santa Maria La Quinta a Montecompatri, con altri connazionali.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, una lite per futili motivi tra i due avrebbe scatenato la furia omicida dell'assassino, che, in base al racconto di un testimone, avrebbe prima dato un pugno in faccia al connazionale e successivamente lo avrebbe colpito più volte con una spranga di ferro in testa, per darsi infine alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Colonna, che hanno trovato il corpo a terra, senza vita, del 49enne. La caccia all'uomo è subito scattata, e ieri mattina è stato rintracciato e quindi arrestato.