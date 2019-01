Decine di cassonetti di rifiuti in fiamme a Roma nella prima notte 2019

Rifiuti in fiamme a Roma. Decine di cassonetti dell’immondizia nella prima notte del 2019 nella Capitale sono stati dati alle fiamme nella zona sud est della città: nei quartieri Magliana, Centocelle, Cinecittà e sul litorale romano a Ostia. Secondo quanto si è appreso, gli incendi dei secchioni hanno coinvolto anche alcune auto, una quindicina circa. Oltre 160 gli interventi effettuati la notte di Capodanno dai Vigili del Fuoco di Roma. Di questi circa il 75% per incendi e hanno riguardato soprattutto cassonetti deli rifiuti, depositi o scarichi all'aperto di materiali di scarto. Non risultano feriti al momento.

